El pasado 7 de noviembre, Frank Cuesta publicaba una nota en su cuenta de Facebook en la que relataba cómo, en una de sus expediciones, él y un compañero habían estado a punto de ser ejecutados. El animalista había destapado una red de tráfico de animales y al 'capo', que le reconoció, no le gustó ni un pelo y sacó una pistola. Él salió ileso; su acompañante, herido.

"Hace unos días fui a grabar a unos tipos para tener la evidencia de que estaban vendiendo animales para Europa y todo salió mal. Mi compañero y yo estuvimos a punto de ser ejecutados y la verdad es que aún no sé cómo salimos de allí vivos", comenzaba aquel escrito.

"Me he pasado estos últimos 4 días en el hospital dándole vueltas a la cabeza, recordando como dos amigos fueron ejecutados en África este año pasado, imaginando la cara de mis hijos, cómo se sentirían si no hubiésemos podido salir de allí, y sobre todo dándole vueltas a la cabeza de si esto merece la pena", proseguía con la reflexión.

"La verdad, es que viendo cómo la sociedad va girando, pero sobre todo viendo cómo tu vida no vale nada, cómo los que tendrían que ayudar te difaman, te amenazan, te machacan... sintiendo que los que realmente deberían ser aliados, son enemigos.. . creo que llega el momento en el que hay que cambiar el chip y decir que lo haga otro", concluía.

Ahora, en un vídeo resumen de su actividad en este 2018, Cuesta ha mostrado el dramático momento en el que creyó que el fin de sus días había llegado. Lo ha hecho en YouTube, en el minuto 3.30 de este vídeo que puedes ver abajo.

Las redes, como ya viene siendo costumbre, han tenido palabras de crítica para él. Porque hay quienes no se creen la secuencia y sostienen que se trata de un montaje. Lo cierto es que en el vídeo hay arma y disparo. Esperaremos a que Frank salga a defenderse, como ha hecho siempre.

