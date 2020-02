5 feb 2020

El hermano de Christofer aseguró en 'Sálvame' hace un par de tardes que, si alguien les había ayudado a superar la muerte de su hermana, esa había sido Fani. Le echaba así un cable en medio de lo que parece una guerra sin cuartel que, de arreglarse, será de manera muy provisional.

En medio de ese ambiente, ayer se producía el reencuentro dentro de 'La isla de las tentaciones' (todas las parejas que han roto tras su paso por el programa) entre la pareja después de la infidelidad de ella. Porque, recordemos, mientras los protagonistas siguen con sus vidas, que retomaron hace ya meses, los espectadores consumimos unas tramas que pueden no tener nada que ver con cómo están sus relaciones en la actualidad.

Por fin pudimos ver ese cara a cara, casi dos semanas depués del grito desesperado de él al comprobar que la mujer con la que había entrado al 'reality' no le estaba siendo leal. Y pasó lo que se suponía pasaría en un escenario nomal: Christofer rompió con Fani, su novia desde hacía siete años. Lo hacía tras ver las imágenes de esta intimando con Rubén Sánchez. No lo podía soportar y decidía cortar por lo sano y abandonar la isla.

"Ha acabado un ciclo en mi vida y empieza uno nuevo. Eres muy mala". No necesitaba mucho más para gritar al mundo cómo se sentía después de ver cómo la persona en la que confiaba había sido capaz de caer en la tentación. A fin de cuentas, de eso se trata este formato con el que Mediaset parece haber vuelto a dar en el palo del gusto a sus espectadores.

"Me he quitado un peso de encima muy gordo igual, que a ti a mí también se me ha caído la venda. Me da asco, me das mucha vergüenza", añadía, mientras todos se sorprendían con la reacción de Fani que, con gran frialidad o por los nervios de la coyuntura, tan solo sonreía. Christofer decidía marcharse solo y ella sentenciaba: "Le va a venir bien a él y me va a venir bien a mí".

Dolor a golpe de exclusiva

Y si anoche nos acostamos con este drama, hoy nos hemos levantado con la primera exclusiva ofrecida por ella (rescatemos de la memoria el dato de que hay quienes la han señalado como cazafamosos, que sus únicas ansias son las de hacerse con un hueco en la parrilla de Telecinco). Es en la revista 'Lecturas' donde ha querido plasmar el drama vivido tras su paso por el programa.

Mi dolor es haberle traicionado. Nunca me lo voy a perdonar"

Porque Fani se ha encontrado con que gestionar la fama no es tan sencillo como se pensaba. Una imagen idealizada que se le ha borrado de un plumazo al comprobar cómo hay quienes especulan o inventan cosas sobre su vida. Y eso, duele. Sobre todo, porque el trato que ha recibido Christofer por su parte, la sitúa como mala de la película.

"Me cuesta asimilar que tanta gente que conozco me insulte de forma tan cruel, amenazándome. Lo que ha pasado no te da derecho a que me insultes desde las redes", dice con amargura en las páginas de la mencionada revista. Y añade entre lágrimas: "Él lo ha pagado todo, se ha comido toda la mierda. Mi dolor es haberle traicionado. Nunca me lo voy a perdonar".