7 feb 2020

Han pasado tan solo unas horas desde que Mayte Álvarez, madre de Irene Rosales, muriera en su casa de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. El cáncer arrancaba a la mujer de Kiko Rivera a uno de los pilares de su vida y podíamos verla completamente destrozada a las puertas del tanatorio y acompañada por su marido.

La modelo ha lanzado un mensaje en su cuenta de Instagram. Lleno de dolor. Desgarrador. Unas palabras de despedida de Irene que las acompañaba con una foto del día de su boda con Kiko en la que su madre aparece en el centro, escoltada por ambos.

Te debo la vida mamá, eres mi todo"

"Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella. Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami", escribía al lado de la instantánea.