7 feb 2020

Kiko Matamoros no ha comenzado el año de la mejor forma posible. La discoteca en la que trabajaba como relaciones públicas ha decidido prescindir de sus servicios como promotor de la sala. Tanto él como el equipo de relaciones públicas al completo, liderado por los amigos de Kiko (Rafa de Gonzalo y Vanessa Valencia), ya no formarán parte de 'Oh My Club'. La principal causa de despido se debe a los altísimos sueldos del equipo, que eran inasumibles por el 'Grupo Salamandra', al que pertenece la sala en cuestión.

El presupuesto mensual que recibía Matamoros ascendía a los 4.000 euros, algo menos que el de su compañero Rafa de Gonzalo el cual cobraba unos 8.000 euros mensuales. Fueron muchas las ocasiones en las que el colaborador no dudó en publicitar la discoteca en los programas de televisión a los que acudía, como en el caso de 'Sálvame'. Desde 'Oh My Club' han agradecido el trabajo de Kiko y el del equipo de imagen y publicidad al completo, pero parece que no les era del todo rentable este gran desembolso económico.

Se complica su situación

Pero este no es el único revés al que ha tenido que hacer frente Kiko en los últimos días. Y es que Makoke, su ex mujer y madre de su hija pequeña Ana Matamoros, ha decidido dejar de pagar el seguro médico del colaborador.

Tal y como reconoció el pasado sábado en 'Viva la vida' (Telecinco), ella dejó de asumir el gasto del seguro tras varios avisos a Kiko en los que le pedía que cambiara la domiciliación del seguro a una cuenta propia, acción que nunca se llevó a cabo. Como consecuencia, Matamoros se ha quedado sin cobertura médica en uno de sus momentos más delicados de salud. Sigue en tratamiento por sus problemas de glaucoma y sus complicaciones de este verano por un tumor en la vejiga. Ante estos amargos acontecimientos en su vida, el colaborador se refugia en el cariño y amor de su pareja (Marta López) y la buena relación que tiene actualmente con todos sus hijos.