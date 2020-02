7 feb 2020

Las imágenes de Irene Rosales entrando en el tanatorio de Camas, en Sevilla, para despedirse de su madre, hablan por sí solas. Mayte Álvarez fallecía ayer tras perder la batalla contra el cáncer, y su hija, que tenía una relación especial con ella, no ha podido disimular el tremendo dolor que le ha causado esta pérdida.

A primera hora de la mañana, el 'community manager' de Kiko Rivera, su marido, lanzaba un mensaje en la cuenta de Instagram del 'DJ' advirtiendo que, en los próximos días, será él quien se haga cargo de sus redes. Poco después era Lourdes Montes quien tenía unas palabras de afecto para la mujer de su cuñado.

La diseñadora se encontraba en la pasarela Jerez-Tio Pepe 2020, donde varias modelos desfilarán con sus creaciones, cuando se enteró de la noticia. Y esta mañana, preguntada por los medios, no ha tenido reparos en lanzar un mensaje reconfortante para Irene, a la que conoce más que de sobra.

"Estábamos justo aquí, con las modelos de maquillaje y me han llamado y la verdad que me he quedado impresionada", comenzaba explicando la mujer de Fran Rivera, que añadía: "Sé lo importante que era su madre para ella, todas las madres lo son, pero Irene tenía una relación muy especial con su madre. Le he escrito y espero poder darle un abrazo lo antes posible porque justo nos ha cogido aquí, vistiendo a las niñas… y me he quedado completamente helada. Lo siento muchísimo".

Además, revelaba que había sido ella quien se lo había comunicado a su marido para que pudiera llamar a su hermano Kiko y darle todo el calor posible en estos complicados momentos en los que también le hemos visto muy afectado.