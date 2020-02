8 feb 2020 sara corral

'La isla de las tentaciones' está dando mucho que hablar, y no solo por sus concursantes, si no porque se está haciendo muy habitual los fuertes enfretamientos en plató que acaban con alguna de otra salida del lugar. Ayer les tocó a Kiko Matamoros y Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, quien abandonó el plató desolada. Te lo contamos.

Alejandra Rubio ha debutado este año en 'La isla de las tentaciones' como colaboradora, y aunque durante las primeras galas le costó soltarse, ahora interviene como si llevara toda la vida haciéndolo. Sin embargo, ayer tuvo un desafortunado encuentro con Kiko Matamoros que la hizo abandonar el plató.

"Lo que no voy a hacer es gritar por encima de él, no me deja hablar", comenzaba diciendo la joven sobre el colaborador, a lo que añadía: "No dejes hablar a nadie. Hablas por encima de todo el mundo".

Tras tener que abandonar el plató por el momento de tensión, y haber escuchado las palabras de Sandra Barneda, la joven volvía mientras decía: "Quiero pedir perdón por haberme ido. Me duele. Él me conoce desde que soy pequeña y sabe que esto me está costando mucho. Sobre todo, me ha dolido lo de rencillas personales".