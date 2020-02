11 feb 2020

¡Menuda la que se ha liado con Natalia Jiménez, vocalista de La quinta estación y miembro del jurado de 'OT 20'! Los seguidores incondicionales del 'talent' de TVE no ven con buenos ojos las valoraciones que esta hace los concursantes. Y así lo expresaban el pasado domingo en las redes sociales, cargando con dureza contra los comentarios, para ellos fuera de lugar, de la artista mexicana.

Es más, la directora de la Academia de 'Operación Triunfo', Noemí Galera, salía en defensa de los concursantes para que Jiménez echase el freno: "Quiero recordar que aquí no estamos haciendo 'Tu cara me suena', nosotros hacemos versiones y nos adaptamos a las voces que nosotros tenemos".

La reacción de Natalia era la de colgar un vídeo en sus 'stories' de Instagram con unas durísimas palabras hacia sus detractores. "Hola a todos los que me amáis y también a los que me odiáis. Especialmente a la que me ha dicho que soy un engendro del mal. A eso le mando un beso a ella y a su madre", comenzaba esa bomba soltada por la cantante.

"¿Piensan que soy un engendro del mal? Ahorita van a ver que soy un pinche engendro del mal. Dicen que me regrese a México. No sé preocupen porque es mi casa. A ver si son buenos leyendo labios: me la pela, me la pela", terminaba esa grabación de la que se arrepentía minutos después y hacía desaparecer. Era tarde.

Los usuarios de las redes sociales ya habían hecho circular el vídeo y se iniciaba una campaña para pedir el despido de Natalia como miembro del jurado de 'OT 20'. La polémica, está servida.