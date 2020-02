11 feb 2020 sara corral

La relación entre Kiko Jiménez y Estela Grande dentro de la casa de 'GH VIP 7', ha traído muchas polémicas. Y es que, lo que ellos tachaban de amistad, fue para muchos casi un romance. O al menos eso pensaron sus respectivas parejas que estaban fuera de la casa.

Estela volvió a la casa el pasado Domingo para darle apoyo y ánimos a Kiko en la recta final de su concurso. Sin embargo, después de unos minutos con él, Sofía entró arrasando con todo y la propia Estela sentenció haberse sentido "rídicula". Ha sido la audiencia la que decidió que pasara una última noche en la casa, y frente a todo pronóstico, algo cambió.

Tras las preguntas de Kiko, Estela contestaba: "Ahora mismo no soy feliz al cien por cien". Y es que según ha asegurado su propio suegro, Kiko Matamoros, Diego y Estela habrían dado ya el paso para oficializar su separación.

Kiko, como respuesta le ha dicho: "¿Puedo contribuir yo en algo para que estés al cien por cien?". Pero ha sido Estela quien ha decidido dejar las cosas así y no armas más revuelo. Sin embargo, el joven no ha dudado en hablar con su amiga, Adara, para enterarse bien de todo lo que estaba pasando. ¿Será que está cambiando su estrategia?

"Kiko tiene que ganar porque es el digno ganador. Como compañera y amiga he vivido el concurso desde dentro. Me has demostrado mucho y hemos solucionado muchas cosas", sentenciaba Estela.