12 feb 2020

Hasta aquí su historia de amor. Que no es algo que nos sorprenda, porque el pasado viernes la revista 'Hoy Corazón' nos mostró las imágenes de la rutina que siguen Fani y Christofer meses después de grabar 'La isla de las tentaciones', a pesar de que ella le fuera infiel con Rubén Sánchez, el atractivo exfutbolista del Levante que ahora sabemos que fue quien cortó ese conato de relación.

Y se emitió anoche. Rubén le dio calabazas a Fani, como se diría de manera coloquial. Ella se mosqueó. Mucho. La escena tuvo lugar durante la hoguera final en la que él debía decidir si se marchaba de República Domincana solo, tal y como llegó, o llevándose del brazo a una de las grandes sensaciones del programa.

Los años me han hecho ver que tengo que pensar más con la cabeza que con el corazón"

"Solo". Esa era su respuesta a la pregunta de Mónica Naranjo de cómo quería salir del 'reality'. A continuación, daba la explicación pertinente: "Si ha entrado con una pareja de 7 años y le ha pasado esto conmigo, ¿por qué no va a pasarle conmigo fuera?". Un tema de confianza (más bien de falta de ella). "Los años me han hecho ver que tengo que pensar más con la cabeza que con el corazón", remataba antes de desaparecer sin ni siquiera acercarse a ella...

Fani, destrozada, le daba la réplica: "Es muy fuerte, me ha ocurrido de todo, que me lo diga aquí, en mi última hoguera...". Una desolación aún mayor porque, minutos antes, había dicho no sentir nada por Christofer, allanándole aún más el terreno a Rubén. Pero este parecía tenerlo más que claro.