14 feb 2020 sara corral

Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, se ha convertido en una de las 'influencers' más seguidas y adoradas del momento. La joven, que acababa de volver junto a su novio, Iván Martín, de unas increíbles vacaciones, sufrió un duro golpe la semana pasada. La madre de Paz Padilla, su abuela materna, falleció a sus 91 años.

Madre e hija están muy afectadas por esta gran perdida, y es que la relación que tenían con Lola, madre de Paz, era muy estrecha. Hoy, Anna ha querido dedicarle unas tiernas palabras de despedida con las que nos ha mostrado su sentimiento más íntimo.

"Decir que no he conocido a nadie más carismático, divertido, positivo y luchador es quedarse corta", comenzaba a escribir la joven, a lo que añadía: "Me ha encantado ver hoy la de gente que quería y admiraba a mi abuela".

Anna, muy dolida y emocionaba, continuaba: "Somos muchos los que estamos tristes hoy, y eso solo me hace pensar que quiero seguir su ejemplo, quiero llegar a formar una familia tan grande y tan unida, y vivir una vida larga y feliz rodeada de gente que me quiera tanto". Y sentenciaba diciendo: "No me equivoco cuando digo que era la persona con mas luz de este planeta".

Ahora, Anna y Paz se han refugiado en los suyos para poder superar este amargo trago. Ánimo chicas.