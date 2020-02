19 feb 2020

Hoy, Millie Bobby Brown cumple 16 años. Sí, solo 16. Se nos puede hacer poco porque hace ya un tiempo que entró en nuestras vidas de la mano de Netflix. 'Stranger Things' (había hecho pequeñas incursiones en la industria, pero nada comparable) consiguió que, con tan solo 12 años, se convirtiera en el centro de todas las miradas. De las alabanzas a su trabajo... y también de las críticas. Y algunas de las situaciones a las que ha tenido que enfrentarse, no han sido fáciles, precisamente, por su corta edad.

La actriz ha hecho un repaso en vídeo de cómo ha ido creciendo desde que se la presentó al mundo. Unas imágenes en las que se comprueba cómo ha madurado, pero que han quedado en un segundo plano ante la contundencia del mensaje con el que ha decidido acompañar a la grabación.

"16, llevo mucho tiempo esperando a que llegáseis. Creo que cambio necesitamos un cambio no solo para la gente que llega a esta generación, sino también para quien aborda la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito", comienza tras encabezar la publicación saludando a todas las niñas con las que comparte edad.

Espero que este vídeo sirva para ilustrar sobre lo que sucede detrás de la realidad de los titulares"

"Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Ha habido momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud y lo inapropiado de ciertos comentarios, la sexualización y los insultos innecesarios que, en definitiva, me han causado dolor e inseguridad. Pero nunca me daré por vencida. Continuaré haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje necesario para que se lleve a cabo el cambio", continúa.

"Centrémonos en lo que necesita cambiar, y espero que este vídeo sirva para ilustrar sobre lo que sucede detrás de la realidad de los titulares y las luces intermitentes. No os preocupéis, siempre encontraré una forma de sonreír", remata una Millie que, cuanto menos, habrá removido alguna que otra conciencia con unas palabras muy aplaudidas en las redes y que invitan a pensar en cómo ayudar a los jóvenes talentos a que la fama no les cause trastornos emocionales.