El hijo de Edmundo Arrocet, Alexis Ledgard, nos ha concedido una entrevista en la que ha hablado de su padre y su situación después de que este se haya presentado a las pruebas de paternidad.

Hoy Corazón Edmundo se ha presentado a las pruebas de ADN, ¿le llama la atención?

Alexis Ledgard Bueno, me alegra bastante, la verdad, porque, si no, le hubieran adjudicado sin que él supiera si soy su hijo o no. Me alegra porque yo creo que mi madre, incluso haciéndolo para que parara, en realidad me ha dado más fuerza. Me dijo que no era mi padre sin pensar en mis sentimientos y mi dolor. Me lo dijo tan seria y sin pestañear que me ha hecho hasta dudar. Pero, bueno, me alegro mucho de que él incluso se pusiera en contacto para la citación. Dice que no ha recibido nada. Sí que ha recibido, pero bueno.

H.C. Pensaba que no se iba a presentar. ¿Qué cree que le ha hecho cambiar?

A.L. Pues justamente lo que ha dicho mi madre. Que a lo mejor han hablado y se quita un peso de encima. Creo que para él soy un peso. Claro está y me lo ha demostrado.

H.C. Dice que usted le avisó hace tres días para que se hiciera las pruebas.

A.L. Bueno, en realidad ya sabía que tenía que ir. Seguramente, lo iban a volver a citar y lo han hecho. Pero bueno, él con hablar con mi madre ha tomado la decisión de hacerlo. Y me ha llamado él. Bueno, me ha escrito preguntándome y yo he hablado con los abogados y procuradores y me han enviado la citación y se la he enviado él. A lo mejor no es mi padre, qué te voy a decir. No sé.

H.C. ¿Y usted cree que esto va a hacer que las cosas cambien entre ustedes?

A.L. El llegar hasta el final significaría que tanto él como ella, mis padres, no desconfiaran de mí y tiene que ser con alguien delante porque ellos siguen creyendo que yo he querido salir a la luz. Una cosa es que yo haya tenido esas ganas porque nunca me venía a ver y porque lo ves ahí, te da rabia. Pero nunca lo he llegado a hacer. Esto también ha repercutido en que mis hermanos desconfíen de mí porque le han hecho caso incluso sabiendo y conociendo cómo es él. Eso lo tengo clarísimo. Quiero que se dé cuenta del daño que ha hecho. Porque ahora vendrán los daños morales. Sin su autorización no habría salido.

"Mi padre me ha torturado mediáticamente"

H.C. ¿Usted a su padre le quiere?

A.L. Yo, en principio no debería. Incluso me preguntan ¿y el apellido? El apellido antes, cuando salió de él ofrecérmelo en un restaurante hace tres años durante las tres o dos tardes que le vi o en una comida que tuvimos juntos... me quedé un poco extrañado. No me hubiera importado siempre y cuando hubiera reaccionado como un padre normal. Después de todo esto, no ha reaccionado así. Un poco de vergüenza me daría tenerlo.

H.C. ¿Y por su madre qué siente?

A.L. Pena también. Ella, hace cuatro años, su titular en su exclusiva fue que no entendía que en 26 años no me hubiera llamado. Por qué no me llama él. Él me dice que le estoy haciendo daño a mi madre y mi madre, a la vez, diciendo que no es mi padre. Basta ya. Que no se dan cuenta que me están mareando y haciendo daño. Me entran ganas de llorar. Porque que me digan esto… Uno me está diciendo una cosa y la otra por el otro lado… y encima diciendo «tu madre se ha portado tan bien porque no te ha pedido nada». ¡Qué es esto! Si no has vivido con ella. Que estás diciendo que es tan buena, que es alucinante... cuando no ha vivido con ella. Y, en realidad, lo único que hago es recibir ostias de parte de ella cada vez que la veo.

H.C. ¿Usted se imagina…?

A.L. Sí, sería un sueño increíble el reunirnos todos y decir las cosas claras. Sabiendo mis hermanos cómo es él que le hayan creído. A mí me ha hecho daño. Pero sería lo adecuado, sobre todo, para el meollo de la cuestión. Que todo ha sido porque ellos han desconfiado de mí desde el minuto cero. Él se ha aprovechado de mi ilusión por conocerme y que yo no tenía ningún tipo de rencor, incluso cuando lo conocí. Me ha paseado ante la prensa. Porque si mi hermano me dice que como vuelva a salir que me olvide de ellos. Vamos a ver. Que yo he querido salir una vez para dejarlo en un pedestal, sí, a la vista está la revista. Si no, me hubiera vetado cualquier cosa como hice con el titular de «mi padre me ha ofrecido el apellido». Voy a llegar hasta el final. A mí me han hecho mucho daño moral.

H.C. ¿Usted cómo está?

A.L. Estoy bastante jodido. Jodido moralmente en el sentido de cómo puedo tener encima unos padres así, de esta manera. Que no hayan pensado en mis sentimientos, sobre todo.