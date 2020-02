22 feb 2020

Isabel Pantoja ha vuelto a la televisión tras su participación en la edición pasada de 'Supervivientes'. Lo hizo en 'Volverte a ver' para sorprender a María, una fan de la tonadillera, y protagonizó una entrevista llega de lágrimas y cariño para los suyos.

Comenzó mandando un emotivo mensaje a su nuera, Irene Rosales, que recientemente perdió a su madre, Mayte Vázquez: "Desde aquí quiero mandarle todo mi cariño a esa nuera que tengo que la amo, adoro con locura, porque se lo merece, es una niña, es una niña, mujer de los pies a la cabeza, con una enteraza impresionante", afirmó, y añadió: "No seré tu mamá, porque tu mamá era Tere, a la que queríamos todos, pero para lo que me necesites siempre me vas a tener como esa segunda madre".

También ha hablado del acercamiento entre sus dos hijos, algo que ha confirmado al afirmar: "Ya está arreglado", decía Isabel. Al parecer, está siendo un momento complicado para Kiko Rivera tras la pérdida de su suegra y eso ha unido a los hermanos: "Mi hijo está sufriendo en este momento malo pero están bien de salud que es lo que importa. Isa fue a verle, estuvieron comiendo juntos. Mi hija ha estado donde tenía que estar" .

La tonadillera no pudo evitar llorar al hablar del delicado estado de salud de su madre. Doña Ana, que estuvo ingresada en el hospital el pasado mes de octubre, se encuentra estable, según ha afirmado Isabel Pantoja: "Está estable. Ahora sí estoy tranquila porque he hablado con mi casa y estaba todo en su sitio".

"Lo más importante que ha hecho mi madre por mí es darme la vida. Por mucho que haya hecho por ella, nunca será bastante. La amo", añadía entre lágrimas.