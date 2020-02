22 feb 2020

Nerviosa y con mucha ilusión. Así ha comenzado Paula Echevarría su nueva aventura. La actriz ha puesto rumbo a África, en concreto a Nairobi, para disfrutar de un viaje inolvidable.

Lo ha hecho junto a Jesús Calleja para grabar un programa de cara a la nueva temporada de 'Planeta Calleja'. "Me voy con unas ganas que me muero y espero no arrepentirme", ha afirmado Paula en un vídeo en el que aparece con el intrépido presentador.

Y es que, parece que la 'influencer' lo está pasando en grande. Eso sí, como ella misma ha confesado, solo es el inicio de la aventura. "Primera noche en Kenia.. tranquilita.. salida a cenar.. comer rico... creo que quieren que me confíe.. Hoy empieza la marcha!", ha escrito.

Los vídeos compartidos en redes sociales por ambos demuestra la gran sintonía y complicidad que hay entre Calleja y su invitada. Todo pinta a que será un gran programa con alguna que otra confidencia, como ha ocurrido en anteriores ocasiones en 'Planeta Calleja'.