16 ene 2020

Sin duda, una de las rupturas que marcaron la actualidad del mundo del corazón el pasado año fue la de Sandra Barneda y Nagore Robles. Meses atrás se había hablado de una crisis profunda que había provocado, incluso, que vivieran separadas. Ni la una ni la otra ha hablado abiertamente de ese punto y final, pero ayer, en 'Planeta Calleja', la presentadora se rompió al reconocer lo importante que ha sido para ella en su vida la compañera con la que la compartió los últimos años.

Barneda, muy poco dada a hablar de sus intimidades, decidió contar cómo y cuándo descubrió su homosexualidad. "Descubrí en la universidad que era gay, pero no me lo planteaba. En la universidad me enamoré de una profesora de radio, le escribí una carta pero nunca hubo respuesta", comenzaba relatando, asegurando que, a eso, le siguió un periodo de incertidumbre al no saber qué le estaba pasando.

Jesús Calleja abraza a una Sandra Barneda muy emocionada al recordar a Nagore Robles. pinit

"Mi exnovio me presentó a una chica a la que le gustaban las chicas. Y le dije que no me pasaba nada. Un día me llevó a una fiesta de chicas y allí vi por primera vez a dos chicas besándose", le contaba a Calleja antes de recordar cómo ella no tuvo opción de elegir si quería decir públicamente que era lesbiana, porque salió a la luz de la noche a la mañana.

A mí me sacaron del armario"

"A mí me sacaron del armario y dijeron que estaba casada y no. Toda la profesión lo sabía. Que tú no hables de tu vida privada no significa que lo oculte", relataba Barneda, que añadía: "Mi madre me llamaba todos los días, pero yo no respondía. Hasta que un día, por navidad, decidió ir a verles". Allí, comprobó cómo sus padres, muy emocionados, le brindaron todo su apoyo.

Fue entonces cuando se emocionó ella en el reportaje de Cuatro. Porque Sandra recordó que, en ese momento, se cruzó en su camino Nagore. "Es lo más fuerte que me ha pasado", pronunciaba mientras sus ojos se encharcaban. La relación sentimental está rota, pero el cariño y el agradecimiento por aparecer cuando más lo necesitaba, no se irán nunca.

"Me enamoré en 'GH VIP'. Lo que me pasó es..., me he controlado mucho y es como si te descorchan y no me importa nada ya, sentirme por fin relajada y no ofendiendo a nadie. Nagore fue el detonante. Aguantar 5 horas de programa en directo, sientes que tu cuerpo tiembla y tienes que esconderlo", terminaba su desnudo emocional una Barneda a la que nunca habíamos visto entrar tan en detalle en su condición sexual o en cualquier otra parcela de su intimidad.