23 feb 2020

Está siendo una semana especialmente complicada para Rocío Carrasco, que tras años de silencio ha visto cómo se ha hecho pública la sentencia que detallaba qué ocurrió aquel 27 de julio de 2012 entre su hija, Rocío Flores, y ella.

Durante la promoción del musical 'Qué no daría yo, por ser Rocío Jurado', Rocío Carrasco ha concedido una reveladora entrevista al espacio radiofónico 'La mañana de Andalucía'. En ella, la hija de 'la más grande' ha afirmado que "voy a ir saliendo poco a poco", haciendo referencia a los años en los cuales ha guardado silencio absoluto.

Pero, también ha aclarado que "todavía no me he despachado a gusto". A pesar de ello, Rocío ha mostrado su parte más humana afirmando que "he llorado mucho" y señalando que "hay heridas que no cierran".

Con motivo del recién estrenado musical, también ha recordado a su madre, afirmando que sabe que "que estaría orgullosísima, encantada", y añadiendo que "la he tenido siempre igual de presente y la he sentido siempre a mi lado. Ella siempre está conmigo. Todos los días la necesito al cien por cien".

Sobre su marido Fidel, Rocío Carrasco lo tiene claro: "volvería a repetir, me volvería a casar, volvería conocerlo como lo conocí hace 20 años. Yo volvería a todo por Fidel".