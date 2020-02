24 feb 2020

Con Rocío Flores a punto de saltar del helicóptero en Honduras, Vanitatis lanzaba al ciberespacio una noticia bomba: la sentencia emitida tras esa pelea, que había permanecido velada por una sombra de misterio, que supuso el punto y final de la relación de esta con su madre, Rocío Carrasco. Un documento muy duro en el que la joven no salía bien parada de cara a la opinión pública, mientras que su madre no lo salió en aquel momento de manera física, por las lesiones causadas.

Con todo y con eso, parece que Carrasco no quiso perderse el pasado jueves el debut de su hija en 'Supervivientes 2020'. Ese en el que, a punto de lanzarse al agua, se acordaba de todos sus seres queridos, pero no hacía ni la más mínima mención a su madre, que está rompiendo su silencio poco a poco y gracias a la promoción de 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado', el musical sobre su madre detrás del que están tanto ella como su marido, Fidel Albiac.

Era Belén Esteban quien aseguraba este fin de semana que la hija de La más grande había encendido la televisión para no perder detalle del 'prime time' de Telecinco para ver los primeros pasos de Flores en la isla, donde ya ha tenido los primeros roces con Yiya por el contraste de carácteres que tienen.

Y eso que Carrasco había bromeado con el hecho de si vería o no el 'reality'. Fue días antes, en uno de los actos de presentación de ese musical. "¿Lo echan en Netflix? Porque si no, no", dijo de manera irónica. Pero, finalmente, le pudo la curiosidad... y el sentimiento. A pesar de todo, no deja de ser su hija.

Belén no quiso dar más detalles sobre cómo, dónde o con quién siguió esa primera gala, pero dejó al descubierto las sensaciones de una Rocío Carrasco que ha sufrido sin manifestarlo públicamente, pero que parece estar despertando tímidamente.