24 feb 2020

Las redes sociales han traído una nueva manera de comunicarse, pero también de empezar guerras y conflictos personales. La última muestra la han dado Cara Delevingne y Justin Bieber porque, a pesar de que el cantante diga que la relación entre ambos fluye con normalidad, la modelo se ha encargado de dejarse en evidencia ante el mundo entero.

Empecemos por el comienzo. Justin acudió al programa de James Corden y allí se le invitó a ordenar, por preferencias personales, los nombres de tres amigas de su mujer: Kendall Jenner, Gigi Hadid y Cara Delevingne. Así, tal cual lo están leyendo nuestras usuarias, es como colocó esa minilista el canadiense. Hizo hincapié en lo bien que se lleva con todas ellas.

Con lo que no contaba era con que Cara, que no se calla ante nada ni ante nadie, y ha realizado una manifestación en Instagram que no deja en muy buen lugar al marido de su amiga Hailey Baldwin. Delevingne ha compartido un pedazo de la entrevista de Bieber y dos fotos en las que aparecen ambos.

Al lado es donde lanza ese mensaje que pretende dar un 'zasca' épico a quien en su día fue amigo: Si no tienes nada en mi contra, ¿por qué no me desbloqueas? Te amo @haileybieber: debería haber comido el pene de toro". Una manifestación contundente y que deja al descubierto que no atraviesan el mejor momento de su relación.