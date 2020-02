24 feb 2020

Desde que conocemos a Aitana Ocaña, salida de 'OT 18', es muy poco lo que ha hablado de su vida privada. Por no decir nada. Siempre ha querido que sea su música la que cope los titulares y no de quien se enamora o desenamora, pero con el tiempo ha ido sucumbiendo a ciertos límites.

Su romance con Luis Cepeda fue más un misterio que algo que airearan. De hecho, casi rompieron al tiempo de reconocer que eran pareja, un año después de que comenzaran a sentar las bases de una relación sentimental de la que fuimos testigos desde la primera chispa surgida en la Academia.

Con Miguel Bernardeau no fue diferente. La prensa estuvo siguiéndoles meses, hasta que no le quedó más remedio que reconocer que le había dado una nueva oportunidad al amor. El mismo que, a día de hoy, da pasos en firme. No solo porque ella esté integrada en la familia de él (son múltiples las veces que les hemos visto junto a Ana Duato, suegra de la cantante), sino porque, por fin, tenemos su primer posado juntos.

Aitana y Miguel acudieron al desfile de Boss en la Semana de la Moda de Milán y, por primera vez desde que sus caminos se cruzaran (hace casi año y medio) se dejaron fotografiar el uno al lado del otro. Sin que fueran los 'paparazzi' los que les persiguieran. De manera voluntaria.

Una muestra inequívoca de que atraviesan el momento más dulce de un romance que, no nos cabe la menor duda, seguirán viviendo en la intimidad, aunque nos dejen pinceladas de sus viajes en las redes sociales.