26 feb 2020

No es un secreto que a la realeza británica le ha sentado como una patada en las nobles partes que Meghan Markle y el príncipe Harry se muden a Canadá. Y no se lo están poniendo fácil. Un día les quitan el tratamiento de altezas, otro la marca “Sussex Royal” y suma y sigue. Pero cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Y en su caso, esta ha sido la del apoyo de la farándula, que tanto quiso a Lady Di y que ahora se vuelca en su hijo. Y de qué manera: Hollywood les ofreció presentar el Oscar a la mejor película. Pero los británicos declinaron la oferta, que les ponía en el foco de todas las miradas.

Y a nivel particular, no les han faltado los respaldos. Madonna, que ni corta ni perezosa, les ofreció a través de Instagram su lujoso apartamento en Nueva York en el que ya no vive desde que se mudó a Lisboa. “Hola Harry, no os vayáis a vivir a Canadá. Es un país muy aburrido. Si queréis, os alquilo mi apartamento en Central Park West”, les propuso la reina del pop.

Otro cantante, Jon Bon Jovi también forma parte de su círculo de amigos. El príncipe Harry ha colgado un vídeo en Instagram en el que reproduce una graciosa conversación con el cantante. Porque esa es otra: desde que se ha divorciado de sus ancestros, Harry está mostrando su parte más dicharachera. En el vídeo, el cantante y el noble acuerdan reunirse para grabar una canción para recaudar fondos para Invictus Game Foundation, una organización de la que Harry es el patrón. No parece que Harry vaya a cantar, pero tal y como están las cosas, tampoco se puede descartar.

Elton John es otro incondicional, que conoce a Harry desde niño por la amistad que mantuvo con Lady Di. Fue el primero que alzó la voz en Instagram, para defenderles de las críticas que recibieron por utilizar un avión privado. Y, según los tabloides ingleses, tanto él como Oprah Winfrey fueron sus confidentes cuando fraguaron su separación de la casa real.

Algunos medios de comunicación aseguran que el cantante británico está de uñas con George Clooney, porque ambos se jactan de que la pareja pasará más tiempo con ellos cuando visiten California. El actor, que estuvo a punto de ser el padrino del hijo de la pareja, lleva tiempo defendiendo a Meghan, sobre todo cuando durante su embarazo fue atacada por la prensa. "Es una mujer que está embarazada de siete meses y la están persiguiendo y denigrando igual que hicieron con Diana. La historia se está repitiendo", advirtió.

Otra incondicional es Serena Williams, cuya amistad con Meghan se remonta al 2014, cuando se conocieron en un torneo benéfico. Meghan escribió en su blog, que cerró al casarse, que conectó de inmediato con la tenista y que les gustaba hablar de cosas de chicas. Además destacó que les unía su pasión por la moda y su afición a las salsas picantes. La deportista, que fue invitada a la boda real, fue la primera en defender a su amiga cuando la prensa británica la tildó de tirana. “No, no lo es, es una persona encantadora”, aseguró.

Así que a la pareja no le faltarán planes en la nueva vida, que inaugurarán cuando el 31 de marzo se desvinculen totalmente de la familia real.