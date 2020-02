27 feb 2020

Es uno de los colaboradores de 'Sálvame' que menos habla de su vida privada, pero ayer Antonio Montero quiso compartir con el público el problema de salud al que ha tenido que hacer frente y que comenzó el pasado verano, mientras estaba de vacaciones en la playa y, haciendo algo tan normal como darse crema para protegerse del sol, se notó un bulto en un muslo.

El fotógrafo no le dio mayor importancia en un primer momento, pero en septiembre, ya con las vacaciones superadas, decidió acudir al médico y le detectaron un tumor en su pierna izquierda. "Era como una pelota de tenis, estaba metido dentro del muslo y como estaba profundo yo solo notaba levemente", explicaba en la tarde de ayer ante la audiencia de Telecinco.

"Me dijeron que no tenía ningún aspecto de esto pero que era una cosa chunga, malo", detallaba Antonio tras contar que, a los 15 días de la intervención, acudió al médico y se sorprendió de que estuvieran allí el director del hospital y un oncólogo. Entre todos determinaron que lo más conveniente era regresar a quirófano y quitarle el músculo entero, para asegurarse de que no quedaba ni rastro de ese tumor maligno.

Montero, que sostuvo que fue capaz de mantener la calma en todo momento, aseguraba que el médico que le intervino "estaba preocupado porque se encontró una cosa que no es muy frecuente". También que estuvo acudiendo a su puesto de trabajo después de cada sesión de radioterapia. Que no permitió que el cáncer alterase su vida.

"Me han hecho las pruebas estos días, aún no sé nada porque voy a ir el viernes a que me digan qué tal estoy, pero he tenido acceso a los resultados y por lo que he visto entiendo que están bien las cosas", terminaba el colaborador tras asegurar que no tiene miedo y que no piensa hacer un drama porque le haya tocado vivir en primera persona esta enfermedad.