28 feb 2019

Ya avanzábamos que la ruptura entre Gustavo González y María Lapiedra iba a colear durante mucho, mucho tiempo. El sábado, ella se sentó en el 'Deluxe' -y le valió un ataque brutal de María Patiño al día siguiente-. El lunes, fue Gustavo el que dio la réplica en 'Sálvame'. Y, ahora, el equipo de este último programa se ha puesto en contacto con la actriz para ver su se arrepiente de algo de lo que dijo y que pudiera haber herido al que ha sido su gran amor durante nada menos que 8 años.

Sus primeras palabras iban dirigidas a Gustavo: "Gracias por haberme defendido en lo que ha podido". Aunque parezca que iba en son de paz, no tardaba en lanzar un dardo: "Su mujer, o su exmujer según él que dice que se ha divorciado... Justo se divorcia cuando yo ya no estoy con él, qué cosa más rara, ¿no? Siempre le pedí que se divorciara y lo hizo y, ahora que no estamos juntos, se divorcia". Y añade. "A lo mejor es que tantas ganas de casarse no tenía, si no se divorciaba para poder casarse conmigo".

Me deje de amar de una vez y que disfrute con esas 18 tías"

"Pido perdón a sus hijos y a todos los que se hayan podido ofender, pero yo con este señor no pienso volver", continuaba, en un gesto de arrepentimiento que volvía a ir seguido de un ataque a su expareja: "Después del programa se ha ido de cervecitas y, cimplemente, le he preguntado con quién estaba, porque yo había visto que estaba con Montero y él me ha contestado que con 18 tías. Entonces, que no vaya a la tele diciendo que me ama, que me deje de amar de una vez y que disfrute con esas 18 tías, que yo no quiero saber nada más"

Para los compañeros de Gustavo en 'Sálvame', también tenía estopa: "De los colaboradores no quiero decir absolutamente nada, porque la úncia persona que me importó en su día fue Gustavo". Y el que acababa saliendo más perjudicado era Antonio Montero, al que se dirigía directamente después de que este hubiera hecho un comentario que no le ha sentado nada bien

"Ayer, Montero dijo que a mí me faltaba un hervor. A mí me hicieron un test de inteligencia en 'Sálvame' y me salió que estaba por encima de la media. Así que, a ver qué tipo de inteligencia tiene este hombre que da clases de moral siendo él el primero que le fue desleal a su mujer", comenzaba antes de rematar con lo que parece, a todas luces, una amenaza: "Si no, que cuente qué hizo en un parque con una tía y después en su barco. Y por qué su mujer no ha podido ir a su barco en años. Que no dé clases de moral, que es el primero que tiene que estar calladito. Si no quiere que hable, que se calle".

