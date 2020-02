27 feb 2020

Johnny Depp se encuentra inmerso en otra guerra, pero esta vez contra el diario 'The Sun' y su director, Dan Wootton, a los que denunció por difamación. Hay que remontarse a abril de 2018, cuando el mencionado medio publicó un artículo en el que afirmaba que el actor habría abusado sexualmente y ocasionado graves lesiones a su exmujer, Amber Heard. Unas declaraciones a las que el protagonista de 'Piratas de Caribe' quiso poner fin mediante una demanda.

La audiencia celebrada este miércoles no salió tan bien como esperaba Johnny Depp. Adam Wolanski, representante legal de News Group Newspapers (grupo editorial de 'The Sun'), afirmó que existen cerca de 70.000 mensajes que darían la razón a la cabecera británica. Mensajes cuyo contenido podrían hundir a Depp. En uno de ellos se puede oír al actor decir sobre la que es su exmujer: "¡Ahoguémosla antes de quemarla! Después follaré su cadáver quemado para asegurarme de que está muerta".

El abogado de 'The Sun' aseguró que Depp habría enviado este mensaje a su compañero de profesión, Paul Bettany, mientras estaba casado con Amber . Unos audios que no solo beneficiarían a 'The Sun', sino también a su exmujer, que le acusó de violencia física y psicológica.

Habrá que esperar para conocer la sentencia, pero todo apunta a que Johnny Depp no saldrá bien parado de esta guerra, pese a que hace unas semanas salieran a la luz unos audios en los que Amber asumía haber golpeado al actor en distintas ocasiones.