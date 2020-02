28 feb 2020

Rompieron su relación el pasado mes diciembre pero durante este tiempo separados se han mantenido en contacto y siguen sintiéndose muy cercanos. Cuando anunciaron su ruptura, Alba Díaz, de 20 años, y Javier Calle, de 32, llevaban poco más de un año juntos pero ya entonces hicieron gala de una buena relación que se mantuvo a pesar de poner fin al noviazgo y de la distancia entre ellos.

Y es que por aquel entonces Alba Díaz residía en París, ciudad a la que se había ido para cursar un cuatrimestre sus estudios de Comunicación y Empresariales. Ahora, ya de vuelta en nuestro país, la joven ha retomado su vida diaria y parece que también los ratos de asueto junto a Javier, lo que alienta los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos.

Según cuentan quienes siguen sus pasos, la hija de Vicky Martín Berrocal llevaría unas semanas viajando a Marbella para pasar el fin de semana junto a Javier Calle. Allí, tal y como confirman las imágenes que acompañan a estas líneas, se ha visto a la joven en compañía del empresario, quien reside en la ciudad y quien podría haber ejercido de anfitrión en todas estas escapadas que han intentado llevar con la máxima discreción posible.

De hecho los dos jóvenes solo se han dejado ver fuera de la casa del empresario para jugar al pádel y para montar a caballo, una de sus grandes pasiones. Hace unos días fueron a un centro hípico y desde allí, Alba subió algunas imágenes a su cuenta de Instagram, una de ellas a lomos de un precioso caballo blanco que según reveló, lleva por nombre Imperioso. Ese ejemplar parece ser la última adquisición de Calle y gracias a las imágenes que ven, ahora sabemos que la instantánea de la que Alba presumía en sus redes sociales la tomó el propio Javier durante ese día en el centro hípico.

Tras una jornada entre los caballos, Díaz y Calle estuvieron almorzando al aire libre. Ante la bajada de temperaturas, el empresario no dudó en buscar algo con lo que cubrir a la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' cuando esta sintió frío, un gesto que ella agradeció entre risas.

Aunque ninguno de ellos se ha pronunciado aún sobre una posible reconciliación no cabe duda de que ambos se sienten muy cercanos tras estos meses distanciados. Han sido unos tres meses los que han pasado desde el anuncio de una ruptura que sorprendió por lo estable que parecía la pareja, pero que ambos llevaron con madurez y buen talante.

Una ruptura mediática

De hecho, fue la propia Alba la que anunció en las redes sociales el fin de su noviazgo con una publicación llena de halagos hacia Javier Calle. Lo hizo subiendo a Instagram una fotografía de ambos abrazados. "Este hombre que veis aquí es de las personas más importantes de mi vida, la que más me ha cuidado, la que más me ha entendido, la que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida. Me ha hecho creer, crecer y vivir como nadie. Me ha dado tanto en tan poco...", escribía la joven junto a la instantánea.

Añadía que se había dado cuenta "de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi". Y cerraba el texto con una declaración: "Te quiero más que a mi vida mi pollo. Y siempre voy a ser tu familia. Es una decisión que he tomado yo, ¿me duele? Claro que me duele. Pero a veces hay que sacrificar", sentenciaba.

Ahora parece que el sacrificio les ha hecho reconsiderar sus posiciones y les ha llevado por otros derroteros. Veremos si el tiempo, o los dos protagonistas confirman que el círculo se ha cerrado y el amor ha vuelto a llamar a su puerta... o si es que nunca llegó a irse del todo.