28 ene 2020

Empatizamos totalmente con el armario de Alba Díaz, una mujer atareada que se las arregla para acudira clase, al gimnasio, de fin de semana en España, de viaje a Portugal y todavía tiene tiempo para algún viaje más de trabajo. No para. De ahí que no le quitemos ojo a sus estilismos, normalmente relajados y cómodos, pero siempre con un punto de estilo súper seductor. A Alba le van como anillo al dedo los looks con básicos, muchas veces con un toque masculino, sobre todo en las camisas y en los abrigos. Este outfit con vaqueros anchos, camiseta negra y botas militares es uno de ellos. ¿A que resulta súper chic?

Alba Díaz lleva unos vaqueros anchos básicos de Zara y botas militares. pinit

En su última escapada a Londres, Alba Díaz se hizo un selfie en el icónico cuarto de baño del famoso restaurante Scketch con un look básico que nos ha encantado desde el minuto uno. Tiene muchas cosas que aprender. La primera, que no todos los básicos transitan con la misma facilidad de una temporada a otra. Las botas militares de diseño clásico, por ejemplo las Dr. Martens, podrás ponértelas siempre. Lo mismo ocurre con una camiseta negra del mejor algodón. SIn embargo, para que los vaqueros funcionen como elemento de estilo tendrás que actualizarlos.





Muy sabiamente, Alba Díaz lleva unos vaqueros básicos de Zara que siguen la tendencia de la temporada: son anchos y de cintura alta. Si huiera recurrido a unos vaqueros rectos o pitillo, probablemente el look no funcionaría tan bien. Además, recurre a darles una vuelta en el bajo y acierta de pleno: queda genial con las botas. Su último recurso para que este look básico se eleve por encima de sus posibilidades es totalmente apropiable: una cola de caballo tirante y un labial rojo. Más cool no se puede.