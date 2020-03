1 mar 2020 carlos gonzález

Poco antes de cumplir 45 años el pasado 22 de febrero, Drew Barrymore se lanzó a las redes para hablarnos de la relación con su cuerpo, cómo cambió después de ser dos veces madre, etc. El mensaje más celebrado por sus casi 13 millones de seguidores en Instagram, tenía dos fotos: en una aparecía embarazada y sin arreglar; y en la otra, estaba delgada y estupenda. Aunque aclaraba: "A veces, he mirado el armario y he llorado. Odiaba vestirme. No me sentía bien. Así que no te engañes cuando veas a gente delgada justo después de tener un bebé. No te compares con las revistas y las alfombras rojas. Ahora he encontrado el equilibrio. Solo he necesitado 45 años para encontrarme a mí misma. Y no es perfecto. Pero soy yo".

Su vida, en efecto, nunca fue fácil. De su familia paterna, heredó el talento para la interpretación pero también la tendencia al alcoholismo. Y ella, encima, fue demasiado rápido. Empezó a trabajar a los 11 meses, con siete años interpretó uno de sus papeles más famosos en ET y a los nueve nueve años ya frecuentaba discotecas. "Tenía una madre, pero actuaba más como mi mejor amiga. Era en plan: “¿Quieres ir al colegio y sufrir bullying todo el día o prefieres ir a Studio 54?”", ha contado la actriz en alguna ocasión.

Eso no impidió que a los 13 años la progenitora decidiera recluirla en una institución para tratar sus adicciones durante 18 meses. En una de sus salidas, Drew intentó cortarse las venas. "Toqué fondo. Estaba completamente sola. Me sentía fatal. Fue una época muy rebelde. Estaba muy, muy enfadada", recordó mucho después.

A los 14 años, Drew decidió ‘divorciarse’ de su madre, por sugerencia de los psiquiatras que la trataban. Su padre había desaparecido poco después de nacer ella, así que recurrió a la Justicia para emanciparse legalmente y un juez le dio la razón.

A esa misma edad, 14 años, empezó a escribir sus memorias que incluían frases como: "Bebí mi primera copa a las nueve, fumé marihuana con diez y tomé cocaína a los 12". Tuvo también que ponerse a trabajar como camarera porque nadie en Hollywood confiaba en ella y aún tardaría años en volver a convertirse en una estrella.

Aunque los problemas con su madre han seguido. En 2014 Drew declaró: "Ese es el asunto más duro de mi vida. Nunca me he sentido enfadada con ella. Siempre he sentido culpa y empatía, pero en estos momentos ninguna de las dos puede formar parte de la vida de la otra". En 2017, eso sí, la actriz subió a Instagram una foto con su progenitora el día de la madre.

Ahora, lo tiene muy claro con sus dos hijas, Olive, de siete años, y Frankie, de cinco. De ninguna forma van a cometer sus mismos errores: "No voy a dejarles que sean actrices infantiles. Ese no es su camino", aseguró a la revista 'People'.

También ella ha cambiado sus prioridades. Ya no trabaja tanto delante de las cámaras. Prefiere dedicarle tiempo a sus hijas y a sus negocios como productora y elaborando vinos al frente de su propia bodega.