19 feb 2020

Muchas mujeres viven en una lucha constante con la báscula y a veces lo importante no es seguir solo una dieta estricta y de lo más restrictiva, sino que es decisivo aceptarse a una misma y hacer cambios saludables en el día a día que te ayuden a sentirte bien y a llevar una vida más saludable. Ese es el caso de Drew Bwarrymore, que está siguiendo el reto viral #wellnessweek en el que está subiendo a su cuenta Instagram cómo mantiene su cuerpo y su mente en forma.

La actriz ha publicado en su perfil una batería de fotos y video de algunos de sus hábitos saludables –también ha colado algún cheat meal- entre los que destaca una publicación dedicada a su entrenadora personal, Marnie Alton, gracias a la cual Drew consiguió deshacerse de casi 10 kilos en 2017 y ahora la está ayudando de nuevo a perder algo de peso. “Esta mujer es mi maestra desde hace mucho tiempo y una amiga importante. Ella me ha ayudado. Me curó. Me animó a seguir adelante cuando sentí que ser fuerte era una tarea insuperable”, ha escrito Drew a modo de agradecimiento.

La que fuera la niña de ET ha declarado que su pérdida de peso comenzó con la grabación de la serie Santa Clarita Diet y asegura que cuando está grabándola sigue una dieta vegana y hace ejercicio todos los días para mantener la figura que exige su personaje. Fuera del set práctica el método de la nutricionista Kimberly Snyder, que aunque es vegetariano Drew se permite agregar proteínas como el pescado y el pollo. “Su programa de alimentos ha tenido un gran impacto no solo en mi cuerpo, sino también en mi salud. Si quieres aprender desde la digestión hasta la paz interior, ella es tu chica. Ella curó, de manera natural, muchas de mis dolencias”, asegura la actriz. Además, Drew ha añadido a la alimentación saludable y a la práctica de diferentes deportes el tratamiento corporal no invasivo EmSculp, que en una sola una sola sesión de 30 minutos logra el efecto de hacer 20.000 sentadillas y en el caso del abdomen 20.000 abdominales.

Pero lo mejor de todas estas publicaciones online es la sinceridad y espontaneidad de la intérprete de Los Ángeles de Charlie, que asegura en sus redes sociales que lo de hacer dieta le cuesta y que a veces mataría por un trozo de pizza. También ha declarado: “Tengo que luchar mucho para estar en forma y pesar menos. Además, la gente no habla sobre el hecho de que cuando tienes hijos nunca recuperes tu viejo cuerpo, y te toca trabajar con uno nuevo”.