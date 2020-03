2 mar 2020

No lo entiende. Ana María Aldón ha tomado la determinación de dar la espalda a Rocío Flores, que es prácticamente familia suya, y hacer comentarios inapropiados contra ella que su marido no comparte y que se ha encargado de dejar claro a Antonio David Flores que no le gustan ni un pelo. Las últimas horas de la diseñadora en 'Supervivientes' han provocado que su marido no esté contento con su concurso.

Primero fue su silencio cuando Rocío más la necesitaba, en medio de una fuerte discusión con Yiya (que ya está apercibida de que, o se comporta, o van a tener que mandarla de vuelta a España). Después, un comentario sobre un presunto acercamiento a Antonio Pavón, cuando todos sabemos lo enamorada que está de su Manuel Bedmar.

El padre de Rocío ha sido el encargado de poner sobre la mesa que ha hablado con Ortega Cano y que esté se ha desmarcado de la actitud de su mujer. "He hablado con Jose Ortega Cano y dice que no entiende el comportamiento de Ana María", explicaba Antonio David anoche en la gala de 'Conexión Honduras'.

Aprovechaba para recordar cómo sus hijos se han criado, prácticamente, en casa de Ortega Cano y el vínculo tan estrecho que tienen. Y echaba un capote a Ana María: "Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y las cosas irán a mejor, sino imagínate. Es lo que me están diciendo en casa, que al final se entenderán".

Lo cierto es que, a pesar de estar casada con un clásico de la prensa del corazón en España, Aldón es uno de los personajes por descubrir en un 'reality' que ya ha visto cómo las fechas en las que se está celebrando va a traer un plus de dureza debido a las condiciones meteorológicas.