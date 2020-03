2 mar 2020

Desde que Laura Escanes diese a luz el pasado 2 de octubre a su hija, Roma, ha compartido con sus seguidores de Instagram todas las vivencias de la pequeña (sin mostrar su cara en ningún momento) y sus experiencias como madre primeriza. Algo que ha sido objeto de debate entre sus seguidores.

Hace unos meses, la mujer de Risto Mejide ya confesó los primeros cambios por los que estaba pasando Roma: el sueño. Y es que pasó de dormir del tirón a despertarse muy a menudo. Ahora, tras cumplir sus cinco meses de vida, la pequeña Roma esta pasando por su primer resfriado, algo que ha preocupado especialmente a la pareja.

Según la propia Laura, no ha tenido fiebre, solo mocos y algún que otro problema respiratorio. Esto unido a una escapada con familia y amigos, ha sido el motivo que le ha mantenido alejada de las redes sociales este fin de semana. "Este finde he estado un poco desaparecida porque lo hemos pasado fuera con amigos, niños y plan súper familiar. Además se ha juntado con que Romita ha estado un poco malita, que es la primera vez que se pone mala. Estaba con mocos, no ha llegado a tener fiebre pero estaba un poco quejosa", confesaba a través de sus historias de Instagram.

A pesar de que no ha sido nada grave, la 'influencer' es la primera vez que se enfrenta a esta situación, por lo que ha estado más pendiente de lo normal de su hija: "Hemos ido viendo cómo evolucionaba, nada grave. Pero como era la primera vez que se ponía mala en cinco meses, que cumple hoy cinco meses, pues yo también he estado más 'preocupadilla'. Pero ya va mucho mejor, va durmiendo mucho mejor, porque al principio le costaba más respirar, así que a ver qué tal esta semana".