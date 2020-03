3 mar 2020

Desde que comenzaron su relación, la sombra de la duda y la polémica se ha instalado sobre la cabeza de Shaman Durek, el chamán del que Marta Luisa de Noruega no solo se ha enamorado, sino que no ha dudado en declararse de manera pública. De hecho, la presión llevó a la hija de los reyes nórdicos a renunciar al uso de su título de princesa. Si eso no es amor...

Así que, ahora le toca a él devolver el gesto. El pasado 25 de diciembre, Ari Behn, exmarido de Marta Luisa y padre de sus tres hijas, se suicidaba. Un duro golpe para ella. Porque a pesar de que se habían divorciado en verano de 2016, mantenían una relación estupenda. De hecho, la familia real noruega había invitado al artista a pasar las fiestas con ellos en palacio.

Shaman, nacido en Noruega pero asentado en Los Ángeles, se está encargando de ser el soporte principal para que Marta Luisa supere esta pérdida. ¿Cómo? A través de los viajes que están realizando juntos. El último a Hawái y para demostrar que los rumores de que las cosas entre ellos no van bien, son solo eso, rumores.

Poco antes de emprender esta romántica escapada, era él quien declaraba al medio noruego 'VG': "Marta Luisa es mi alma gemela. No nos importan estos rumores". Y es esa misma cabecera la que se ha encargado de difundir un reportaje con las fotos de ese viaje en el que no escatiman a la hora de demostrar muestras de cariño y afecto.

Superados los peores momentos desde que comenzaran la relación, Marta Luisa y Shaman están listos para continuar con paso firme su camino. Le pese a quien le pese. Han dejado claro que no necesitan más compromiso que el del uno con el otro para estar en las alegrías y en las penas.