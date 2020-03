3 mar 2020 sara corral

Compartir en google plus

Toñi Moreno es una de las presentadoras más aclamadas de la televisión. La periodista, que está de baja por maternidad, ha sorprendido a todos sus seguidores con una foto de sus inicios en la cadena actual en la que trabaja. Y es que Toñi no ha podido evitar emocionarse, y más ahora, que está apunto de retomar su trabajo.

Toñi se cogía una baja por maternidad tras haber traído al mundo a una de sus ilusiones, su hija Lola. La periodista había desvelado ya en numerosas ocasiones lo importante que era para ella ser madre, y lo mucho que le estaba costando conseguirlo. Por ello, cuando su hija llegó al mundo, Toñi no podía sentirse más plena. "Me has enseñado que el amor es lo único, que la felicidad está en despertarme cada mañana y verte en mi cama desparramada", escribía la joven.

Ahora, que ya ha pasado algo más de un mes del nacimiento de su hija, Toñi está apunto de volver a los platós para retomar su trabajo como presentadora. Pero hoy, ha querido sorprender a todos con esta increíble imagen de sus primeros días en la cadena en la que trabaja actualmente.

"Mi cara lo dice todo", comenzaba escribiendo la periodista, a lo que añadía: "Siempre quise trabajar para una cadena que me dejaran ser yo misma , con mis errores, siendo libre ... sin tacones. Y recuperé la Fe en mí misma".

Toñi está deseando retomar su trabajo y reencontrarse con todos sus compañeros. Su vuelta será todo un éxito, de eso estamos más que seguros. Mucha suerte.