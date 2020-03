4 mar 2020

Tras consagrarse ganador de 'Supervivientes' y embolsarse 200.000 euros de premio, la carrera musical de Omar Montes ha crecido de manera vertiginosa, convirtiéndose en una auténtica superestrella. El cantante ha pasado de colaborar con Moncho Chavea a hacerlo con artistas internacionales como Bad Gyal, Ana Mena o Ñengo Flow, entre otros. Un crecimiento que también se ha visto reflejado en su cuenta corriente.

Como ha publicado 'El País', el cantante gana cerca de 160.000 euros al mes. Una cifra que han tirado a la baja, teniendo en cuenta que se embolsaría entre 20.000 y 30.000 euros por cada concierto. En la actualidad, Omar está dando mínimo ocho conciertos al mes en discotecas y salas, por lo que dependiendo del mes la cifra podría ser mayor.

Pese a rodearse continuamente de importantes famosos y cobrar grandes cantidades de dinero, el cantante no ha perdido la humildad que le caracteriza y sigue manteniendo sus amistades del barrio Pan Bendito (Madrid), a los que ha contratado para encauzarles en la buena vida. "He empleado a mis colegas (tiene contratados a 15) para que no estén en la calle haciendo cosas que no me gustan. Es muy difícil salir de la zona oscura. O te vas muy lejos, o sales con los pies por delante", declaraba al medio mencionado.

Su conocida relación con Chabelita Pantoja fue lo que le lanzó al mundo televisivo, comenzando a participar en diferentes 'realities' de Mediaset. El primero de ellos fue 'Gran Hermano VIP'. Y su paso por la isla de 'Supervivientes' le reportó el cariño del público y el de Isabel Pantoja (con la que sigue manteniendo una estrecha amistad). Por no hablar de que se hizo con el premio.