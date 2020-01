23 ene 2020 sara corral

Omar Montes, que saltó a la fama por ser el exnovio de Chabelita Pantoja, sorprendió a todos cuando se proclamó el ganador de 'Supervivientes 2019', y es que a parte de aguantar la dureza de las playas de Honduras, el joven regaló a la audiencia grandes momentos que han pasado a la historia.

Ayer, el joven, que ha alcanzado el éxito con su música, acudió ayer a el programa de Ubeat 'Hoy no se sale', para presentar su último hit junto a Ana Mena, 'Como el agua remix'. En la entrevista que les hizo Ibai Llanos, el cantante desveló algo que dejó perplejo a sus seguidores.

Y es que el joven desveló su verdadero secreto para convertirse en ganador del 'reality', hacer trampas. "Fíjate. Y a base de trampas. Hice muchísimas trampas para poder ganar", decía Omar, a lo que añadía: "A veces me levanto por las mañanas empapado en sudores fríos pensando en la fatiga que yo pasé allí".

Ibai aprovechó la ocasión para hacerles ciertas preguntas sobre el 'reality', sobre todo, acerca de la falta de comida. "Perdí 300 kilos, era un oso amoroso y me he convertido en Aquaman", decía Omar, y añadía: "De como entré a como estoy ahora, no me conozco. Perdí 15 o 20 kilos".