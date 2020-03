4 mar 2020

En 2016 falleció Nancy Dow, una actriz y modelo que no alcanzó la celebridad por sus muchos intentos, si no que acabó siendo recordada por ser la madre de Rachel de Friends. La pérdida afectó mucho a Aniston, que nunca había tenido una relación demasiado fluida con su madre.

Nancy Dow fue una mujer bellísima, que siempre estaba de punta en blanco, pero su afán de perfección no se quedaba allí: también quería que su hija lo fuera. Y eso provocaba que fuera muy crítica con Aniston, que era una niña de lo más normalita. Y es que la actriz estaba convencida de que no era suficientemente bella para su madre. “No salí la niña modelo que ella esperaba. Yo solo quería ser amada por una madre que estaba demasiado ocupada con cosas que no importaban”.

Y por si no tuviera suficientes complejos, Aniston también estaba convencida de que era tonta de capirote. La razón es que los estudios le iban fatal y que leer un libro le suponía tanto esfuerzo como escalar una montaña. Eso le daba argumentos a su madre para exigirle y, de paso, criticarla más.

La razón de su fracaso escolar no la descubrió hasta muchos años después, cuando haciéndole unas pruebas para unas gafas que tenía que llevar en un rodaje, descubrieron que era disléxica. Pero el mal ya estaba hecho: las inseguridades de la infancia no se podían borrar.

Jennifer Aniston se sintió a la sombra de su madre. pinit

Y la relación con su madre, tampoco. Y aún empeoró más. Tras la notoriedad de Aniston, Dow fue invitada a varios programas de televisión en los que ventiló intimidades de su hija. Y todas sabemos lo mal que sienta que tu madre airee delante de tu novio aquel día que se te escapó una ventosidad… Y si encima lo hace ante millones de espectadores, es como para enfadarse bastante.

Aniston ya estaba tensa por esas declaraciones, pero la relación estalló cuando su madre publicó el libro From Mother and Doughter to Friends: A Memoir, con portada de la protagonista de Friends y un montón de secretos que la avergonzaron. El libro se vendió como rosquillas, pero la relación de madre e hija quedó tocada.

Tal fue el enfado que se pilló Aniston que ni siquiera la invitó a su boda con Brad Pitt. Pero una madre es siempre una madre, y cuando el guaperas de Hollywood abandonó a la vecinita de al lado por Lara Croft, la actriz buscó el consuelo de su progenitora. Pero las paces duraron poco, el pasado pesaba demasiado y se volvieron a distanciar durante cinco años.

Antes de que Dow falleciera, Aniston estuvo a su lado, intentando recomponer su relación. Pero el complejo seguía allí y a su muerte declaró: “Ella era impresionante, yo no. Sinceramente, todavía creo que no tengo ese tipo de luz, lo que está bien”. Que la novia de américa siga pensando que no es impresionante habla mucho de lo difícil que es liberarse de los complejos de la infancia.