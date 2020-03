5 mar 2020

Poco le ha durado la paz a Manuel Bedmar tras realizar su primera intervención en televisión. Después de defender públicamente a su novia Rocío Flores de los ataques que estaba recibiendo, el joven ya ha tenido que hacer frente a las primeras informaciones sobre él. Mientras que Manuel ha optado por mantenerse callado, su suegro, Antonio David Flores, ha decidido salir en su defensa.

'La habitación del pánico' ha hecho publicas unas declaraciones en las que un buen amigo del novio de Rocío asegura que ha sido el propio Antonio David quien le ha prohibido a Manuel ir a defender a su hija a los platós: "A él le han ofrecido ir a defenderla a platós, pero la familia de ella no ha querido". Una acusación que no ha tardado el desmentir el colaborador en 'Sálvame'. "Le quiero mucho y es un muy buen chaval. Es falso que haya hablado con él para decirle que no entre en un plató", aseguraba.

El mundo de la televisión no termina de llamar la atención de Manuel, y este sería el principal motivo por el que el joven no quiere aparecer en pantalla. Ni se plantea ir a Honduras a visitar a su novia. "No iría él, porque no quiere. No le gusta este mundo. Iría yo, y encantado de ver a mi hija", ha declarado Antonio con respecto a la posible visita de Manuel a la isla.

El amigo de la pareja no solo ha tenido palabras sobre el por qué la pareja de Rocío Flores se ha mantenido en un segundo plano. También ha hecho publica información sobre su relación, en la que asegura que su relación no es tan idílica como parece ya que han tenido que hacer frente a un distanciamiento.

"Hace tiempo tuvieron unos meses malos, se distanciaron, porque ella le pilló una conversación por WhatsApp, donde él enviaba fotos", desvela el confidente. El colaborador de 'Sálvame' ha relevado no ser conocedor de esta posible crisis por la que habría atravesado la pareja, afirmando que la pareja se lleva especialmente bien y que como cualquier pareja es normal que tengan discusiones y días peores.