6 mar 2020

Compartir en google plus

Si hace unos días, Laura Escanes compartía con sus seguidores su preocupación por el primer resfriado de su hija, Roma, ahora ha querido hacer publica su felicidad tras comprarse un nuevo coche en el que cabe toda la familia. "De estrenoooo y me muero de ilusión. Por fin cabemos toda la familia y trastos varios", compartía en una publicación de Instagram.

La mujer de Risto Mejide ha cambiado su Smart de cuatro plazas, por un nuevo coche, el Tesla Model 3 de color blanco, que cuesta cerca de 50.000 euros. Un coche un tanto caro pero eléctrico y por lo tanto, sostenible. Ante la llegada de Roma, el anterior coche se le queda pequeño, y es por eso que ha decidido darse este último capricho.

“Yo tenía antes un Smart de cuatro plazas. Sabía que lo tendría que cambiar porque ahí no cabía ni el carrito ni nada. Quería un coche que fuera más grande que el Smart, pero no tan grande como el coche familiar que tenemos, entonces hemos buscado un término medio para que por la ciudad también sea cómodo, porque el Smart es una maravilla por la ciudad, pero que no fuera muy grande”, confesaba en sus historias de Instagram.

Ante algunas críticas que le acusaban de ser una colaboración con alguna marca, la 'influencer' ha querido zanjar el tema asegurando que ha sido ella misma la que se lo ha comprado y ha optado por pagarlo mes a mes. Desmintiendo así que se tratase de publicidad.