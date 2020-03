9 mar 2020

Este viernes se conocía la sentencia judicial de la Fiscalía que pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 años para Imanol Arias. Los queridos actores de la serie 'Cuéntame' han sido acusado de posibles delitos de fraude fiscal.

Su regreso de un viaje ha permitido ver al actor en el Aeropuerto de Barajas, donde varios reporteros han aprovechado para preguntarle acerca de la noticia. Con un aspecto desmejorado, Imanol ha pedido a la prensa que no le persiguieran ya que no iba a hacer ninguna declaración al respecto. Pero ante la insistencia de los reporteros, el actor ha acabado hablando y transmitiendo su malestar ante la sentencia: "Estoy mal, lógicamente".

Además el actor ha declarado a Europa Press su intención de devolver el dinero y cumplir con lo que se le pida. "Ya dije lo que tenía que decir. Devolveré todo el dinero y cumpliré con lo que se me diga" , afirmaba. A lo que recalcaba, "No puedo ni quiero decir nada, no puedo colaborar con el juicio paralelo, llevamos tres años con esto”.

Ambos están pasando por uno de sus peores momentos, debido a las elevadas penas a las que se enfrentan. Los actores han devuelto buena parte de la cuota defraudada, por lo que la pena de cárcel podría verse reducida a un máximo de seis años, o incluso librarse de la prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Por ahora, tanto Ana como Imanol, tendrán que hacer frente al juicio y afrontar las posibles multas, a la espera de ver como evoluciona el caso.

Una pena que ha llamado la atención de los seguidores de la serie, al haber vivido un momento similar en la ficción. Los fans han querido rescatar una escena protagonizada por ambos en la que Antonio le explica a Mercedes cómo defraudar a Hacienda. "Claro mujer. Esto y lo de las facturas falsas. Meten el dinero en cuentas opacas con unas facturas que son falsas. Hay unas cuentas opacas que no conoce nadie, y un dinero como facturas pero que son falsas. Hacen que compran pero no compran nada, para que hacienda no se entere", era una de las frases que decía el actor.