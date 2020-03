10 mar 2020

Hacía un par de meses que no sabíamos nada de Angelina Jolie. De hecho, no ha habido ni rastro de ella en las glamurosas alfombras rojas de la temporada de premios, donde su exmarido y padre de sus hijos, Brad Pitt, se ha convertido en uno de los grandes triunfadores y foco principal de todas las miradas.

Angelina ha dado una señal de vida. Ha sido aprovechando el día de la mujer y mediante un comunicado en el que explica la ausencia a la que hemos asistido. Ni más ni menos que la salud de dos de sus hijas: de Zahara, de 15 años, y de la menos de sus seis vástagos, Shiloh, de 13. Ambas han tenido que pasar por el quirófano, aunque en el caso de la primera de ellas no especifica qué es lo que ha pasado para que fuese intervenida.

"He pasado los últimos dos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor, y hace días vi a su hermana menor pasar por el quirófano para una cirugía de cadera", se puede leer en esas líneas que la estrella de Hollywood ha hecho llegar a la revista 'Times' para su difusión.

En estos días he visto a mis hijas cuidarse entre ellas"

"En estos días he visto a mis hijas cuidarse entre ellas. La más joven aprendió todo lo que hacían las enfermeras con su hermana para poder hacerlo. He visto también cómo todas mis chicas pusieron en segundo plano su vida y convirtieron en su prioridad a sus hermanas. He visto la alegría que sentían al estar al servicio de sus seres queridos", añade, poniendo en valor, con orgullo, la responsabilidad adquirida por sus hijas.

"Por supuesto ellas saben que estoy escribiendo esto, porque respeto su privacidad y lo discutimos juntas y me animaron a hacerlo. Entienden que pasar por desafíos médicos y luchar para sobrevivir y sanar es algo de lo que estar orgullosos", añade Angelina, que no desaprovechaba la oportunidad para hacer un alegato feminista en un día tan señalado como el 8M.

"Pelead, chicas. El cuidado de unas a otras es una gran parte del camino a seguir. Templad los nervios. Conoced vuestros derechos. Y nunca dejéis que nadie os diga que no sois preciosas, especiales y, sobre todo, iguales (a los hombres)", remata ese escrito Jolie, cuyas últimas apariciones han estado asociadas a la promoción de la nueva entrega de 'Maléfica'.