10 mar 2020

Se está hablando mucho de Chenoa estos días por esa reacción ante un reportero que le acercó el micrófono más de lo recomendable, según el protocolo de precaución de la OMS para prevenir los contagios y la expansión del coronavirus. Pero, más allá de explicar que no se había tomado el café y que eso le sienta fatal, la cantante tuvo que sortear otro tipo de preguntas durante su última aparición ante los medios, el pasado fin de semana.

Fue en un acto celebrado en la tienda que Etam tiene en la madrileña calle Goya donde la artista dejó patente que hay otras cosas que también le sientan regular (con o son el café encima). Y que el problema es mayor, porque no se está trabajando en una vacuna para solventarlo. Hablamos de un pregunta recurrente, que se intensifica a medida que la famosa de turno cumple años, y que es igual de indiscreta como impertinente e incómoda. Ya no solo para las famosas, sino para el común de las féminas.

El marco, víspera de la celebración del Día de la Mujer, era ideal para reivindicar que los periodistas abolan de su cuestionario tipo la pregunta de cuándo una 'celebrity' va a quedarse embarazada. A Chenoa le estomaga y no dudó en mostrar su hartura ante los presentes. Quizás, después de sembrar esta semilla, si riega bien el terreno del descontento, consiga resultados favorables y que no se le saque el temita cada vez que es imagen de algo o cuando la asaltan a las puertas de su casa.

Todo ello en el marco de la diferencia de trato y de preguntas a los famosos y a las famosas. Recalcando la diferencia atendiendo al género del entrevistado. "Se sigue diciendo '¡mujer tenías que ser!' o 'mujer al volante...'. Ese tipo de frases me molestan, o preguntas sobre por qué no me quedo embarazada, por qué no he sido madre. Esa es una constante desde que soy fértil. Pasa mucho y a veces no tengo una contestación rápida, porque para contestar necesito una charla, café y confianza para decirlo".

Muchas mujeres se sentirán identificadas con ella. Incluso, su mensaje puede haber calado tan hondo que pueda sentirse arropada por la sororidad. A la mejor, consigue que dejemos de hacer una pregunta tan íntima que, en ocasiones, puede hacer daño a la destinataria, según sus circunstancias personales e incluso médicas. Cuestión de tacto y sensibilidad.

Además, en su caso, primero va la boda. Chenoa ultima los detalles para que ese día, en el que se unirá en matrimonio con Miguel Sánchez Encinas, solo se hable de lo que tiene que ser: la espectacularidad de una novia que tiene con quién, dónde, cuándo y quién la vista.