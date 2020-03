10 mar 2020

Compartir en google plus

Hace unos días, Victoria Beckham publicaba un video de hace 20 años, en el que veíamos a unos jovencísimos David y Victoria hablando de su relación. Y es que lo suyo fue casi amor a primer a vista. Él era uno de los futbolistas más famosos del Manchester United y ella una de las estrellas de la música, miembro de las Spice Girls. Se conocieron en la sala VIP del equipo de David, donde estaban todos los jugadores. Ellos mismos aseguran que el flechazo fue instantáneo, tanto, que en 1998, un año después de conocerse, se comprometieron. El resto, ya es conocido: 20 años de matrimonio, tres hijos en común, y unas carreras profesionales de éxito.

Menos conocida, pero igual de curiosa, es la historia del romance entreElsa Pataky y Chris Hemsworth.Mientras muchos dudaban de la relación, llegaba la sorpresa de su matrimonio. Según contó la propia actriz, ambos compartían profesora de dicción, y esta estaba segura que de Elsa y Chris harían muy buena pareja. Aunque Pataky inicialmente se negó a conocerlo, pues acababa de terminar una relación, finalmente a finales de 2009 se encontraron y… ¡saltó la chispa! Un año más tarde se dieron el sí quiero en una romántica boda en Indonesia de la que, de momento, no hemos podido ver imágenes del actor (solo de ella vestida de novia).

Elsa y Chris son una de las parejas más guapas y estables de Hollywood. pinit

Lo de Will Smith y Jada Pinkett también tiene su historia. El actor vivía las mieles del éxito de 'El príncipe de Bel-Air' e iniciaron un casting para buscar novia a su protagonista. Jada fue una de las candidatas, pero su baja estatura no la hizo conseguir el papel. Eso sí, ellos empezaron una relación que ya se ha convertido en una de las más estables de Hollywood, aunque no ha estado libre de sufrir varias crisis.

Los inicios de la relación de Pilar Rubio y Sergio Ramos también valdrían para un guión de película. Al parecer, según contó el propio futbolista, todo empezó en verano de 2008 cuando, durante tres noches seguidas, soñó con Pilar. Tras esto, decidió que tenía que contactar con ella y consiguió su teléfono. Sin dudarlo, Sergio le mandó un mensaje, al que ella... evidentemente contestó. A partir de ese día se inició una bonita relación, fruto de la cual pronto llegará el cuarto hijo.

Pilar Rubio y Sergio Ramos han formando una gran familia y pronto llegará su cuarto hijo. pinit

Otros que, aunque muchos dudaban de su relación, viven felices y con una familia numerosa son Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Fue en 2016 cuando el futbolista acudió a una de las tiendas Gucci de Madrid. Allí, se encontró con una guapa dependienta que resultó ser Georgina. Aunque el buen feeling fue inmediato, no fue hasta un evento posterior cuando Cristiano y Georgina pudieron hablar tranquilamente… e iniciar una relación que, aunque en un principio se mantuvo en secreto, rápidamente ocupó los titulares de la prensa del corazón.

Muchos dudaron de su relación, pero Cristiano y Georgina siguen juntos y felices. pinit

Fue en 2007 cuando un amigo de Gisele Bundchen le dijo: “he encontrado una versión masculina de ti”. Y en paralelo le dijo a Tom Brady: “he encontrado una versión femenina de ti”. Con estas declaraciones, se organizó una cita a ciegas… que fue todo un éxito. Dos años después, en febrero de 2009, la pareja se casaba y a finales de ese año llegaba al mundo Benjamin, su primer hijo. Menos de tres años después, ampliaban la familia con el nacimiento de Vivian.