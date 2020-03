10 mar 2020

Cuando hace un par de meses se empezó a hablar de que Ana de Armas era la elegida por Bradley Cooper para dar carpetazo no solo a su relación con Irina Shayk, sino también a ese juego de pura química con Lady Gaga, las voces advirtiendo de que era una locura no tardaron en alzarse. Entre ellas la de Elena Furiase, muy amiga de Ana de sus tiempos de rodaje de 'El Internado'. Sin embargo, quizás porque no ha tenido tiempo aún, la hija de Lolita Flores no se ha pronunciado sobre un poble romance de De Armas y Ben Aflleck. Ni ella ni los protagonistas de las últimas informaciones.

Lo que sabemos es que Ana y Ben han sido compañeros de rodaje de 'Deep water' a las órdenes de Adrian Lyne. También que, finalizado este trabajo, ambos han pasado unos días en La Habana, capital de la Cuba natal de ella. Allí se les ha visto haciendo planes turísticos y de ocio. Y, ahora, aseguran que la cosa podría haber pasado a mayores.

Testigos presenciales del paso de la pareja por el aeropuerto de la ciudad cubana en declaraciones a la revista 'People', aseguran que las chispas entre ellos habrían saltado al calor del Caribe, puesto que se habrían besado a los ojos de los allí presentes. Como espectadores de lujo de un pase VIP de una película que aún no ha anunciado su etreno.

Por el momento, no hay foto de Ben y Ana juntando sus bocas (tampoco pasaría nada, puesto que ambos están solteros y sin compromiso... que se sepa). Sí hay documento gráfico de ambos junto al chef Iván Justo, de quien los Reyes de España o Penélope Cruz ya han probado sus platos, que no pudo reprimir el impulso de pedirles una foto y colgarla en su cuenta de Instagram.

Ana de Armas y Ben Affleck con Iván Chef Justo en La Habana.

Si se convierten en una de las parejas del momento en Hollywood, tendrá que esperar confirmación. A nosotras, nos encantaría. Y quizás ella sea capaz de domar a la bestia de sus adicciones y guiar por un camino de tranquilidad a un Affleck que ha admitido sus problemas con la bebida y cómo estos le costaron su matrimonio con Jennifer Garner.