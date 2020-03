10 mar 2020

La historia de Rocío Flores y Rocío Carrasco tiene muchas aristas e incógnitas. La joven ha manifestado en multitud de ocasiones que Olga Moreno, la mujer de su padre, ha sido un apoyo fundamental en todo este tiempo. También el propio Antonio David Flores ha ensalzado el papel de esta. Y se ha hablado de los Mohedano. Pero quienes no habían salido a la palestra eran los miembros de la parte paterna de la familia.

Ha sido Antonio David quien, por primera vez, ha confesado el papel que han jugado sus hermanas en la guerra de las dos Rocíos que, hace un par de semanas, veía cómo salía a la luz esa sentencia del día de la pelea que hizo saltar todo por los aires. Un documento que se publicaba en Vanitatis con Rocío Flores ya en Honduras lista para saltar desde el helicóptero y comenzar 'Supervivientes 2020'.

Tras un fuerte encontronzado con Belén Ro, fiel defensora de Carrasco, el ex Guardia Civil se sinceraba: "Mis hermanas se sienten dolidas y agradezco incluso hasta que no entren porque hablarían desde el dolor, son muchos años pasándolo mal. Les han dolido muchas cosas que se han dicho de mí y de mi familia, tanto que incluso cuando yo estaba participando en 'GH VIP' quisieron entrar para matizar algunas cosas".

"Una de mis hermanas ha vivido muy de cerca la situación de mi hija Rocío. Mi hija se desahogaba con ella hasta el punto de que no supe muchas cosas de las que me enteré después y preferí no saberlas nunca", añadía al respecto, tratando de ser lo más cauto posible, para no entrar en terrenos demasiado pantanosos.

Tampoco ahorraba en detalles sobre la relación de su madre con su exmujer. "Tiene una capacidad de perdón increíble respecto a la madre de mis hijos", explicaba, asegurando que siempre se habían llevado de maravilla y que el fin de la relación fue desconcertante y duro a partes iguales.

"No quieren hablar porque dicen que igual se empeoran las cosas y por no terminar de incendiar", zanjaba Antonio David. Aunque siempre parece haberse movido en la línea de la discreción, desde que participar en 'GH VIP 7' se han ido desvelando ciertos capítulos que han provocado que las heridas del pasado empiecen a sangrar de nuevo de cara a la opinión pública.