25 feb 2020

Ha empezado la batalla y no tiene visos de haber un freno que pisar para poner mesura. Rocío Carrasco, después de aguantar en silencio los tres meses que su ex ha permanecido en 'GH VIP 7' y los platós del mismo, de ver cómo su hija le defendía y ser consciente de que no iba a parar la exposición mediática (Antonio David Flores es colaborador de 'Sálvame' y Rocío Flores, concursante de 'Supervivientes'), ha empezado a ofrecer pildoritas.

La promoción del musical que ha levantado mano a mano con su marido, Fidel Albiac ('Qué no daría yo por ser Rocío Jurado'), le está sirviendo de parapeto para empezar a romper ese silencio en el que se había instalado desde hace aproximadamente una década. Porque, si el público conoce una parte de la historia, ¿por qué no puede escuchar la versión de la contraria?

Rocío, que la semana pasada veía cómo Vanitatis sacaba a la luz la sentencia de aquella pelea que supuso el punto y final de la relación con su hija, ya ha advertido que no ha dicho prácticamente nada, y ha dado a entender que irá dosificando esos detalles que nos han de hacer entender por qué se llegó a este punto.

"He llorado mucho". "Hay heridas que no se cierran". Esas son solo dos muestras de todo lo que lleva dentro, que medio dio a entrever en la entrevista realizada con Canal Sur Radio y a lo que, ahora, desde la plataforma que le ofrece ser parte del elenco de 'Sálvame', ha respondido Antonio David.

Era ayer por la tarde cuando se manifestaba al respecto: "Lo va a ir haciendo progresivamente". El exguardia civil proseguía con su análisis: "Está cebando información hasta que llegue la oportunidad de contarlo. Todo depende de la situación que tenga en su familia".

¿A qué se refería? Ni más ni menos a que cree que la situación económica que atraviesan su exmujer y el marido de esta no es demasiado boyante, y podría estarse viendo obligada a ir abonando el terreno para intentar sacar un pellizco y contar su verdad. Antonio David contestó ayer a lo que considera una provocación. Y no creemos que vaya a ser la última.