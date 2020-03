10 mar 2020

No le ha quedado más remedio que contarlo, ofreciendo su versión, porque la que fuera su amiga, Oriana Marzoli lanzaba la bomba. Esta aseguraba que la relación entre Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio no era tan bonita como la pintaban en las redes sociales. El motivo, una infidelidad de él a ella que la propia Violeta ha acabado por confesar.

Era en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' donde Violeta contaba que, efectivamente, su novio desde que sus vidas se cruzaran en 'Supervivientes 2019', le había sido desleal con alguien de su entorno. Y que había decidido guardarse esa información para su círculo íntimo, hasta que Oriana dejó de estar en él.

Violeta se rompía en llanto y acababa abrazándose a una Toñi Moreno que trataba de darle consuelo. "Sí, Fabio me puso los cuernos el pasado verano con una chica. Solo fueron un besos", eran sus palabras antes de derrumbarse y echarle a los brazos de la presentadora.

Sabía que iba a salir tarde o temprano"

Tras la confesión, a Mangriñán le tocaba hacer frente a los reproches e insultos en las redes sociales y se veía obligada a pedri respeto en su cuenta de Instagram, a través de sus 'stories'. "No paráis de insultarme con este tema, el de los cuernos. Es algo que pasó hace ocho meses. Todo este tiempo he decidido guardármelo para mí familia y mis amigos", comenzaba.

"No es algo que me avergüence, pero si es algo que me ha hecho sufrir muchísimo y que lo he hecho en silencio, compartiéndolo solo con mis personas de confianza", continuaba la extronista, que añadía: "En el momento que pasó, esa persona era mi amiga o eso pensaba yo... Yo sabía que iba a salir tarde o temprano".

"Sé que vais a estar insultándome con el tema, os vais a reír de mí, os recomiendo que lo hagáis estos días, ya que obviamente al volver a hablar sobre ese tema y revivirlo voy a estar llorando, hecha polvos. Pasados estos días se me pasará. Volveré a estar fuerte y me dará absolutamente igual todo lo que me digáis", terminaba.