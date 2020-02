23 feb 2020

Comienzala temporada de vestidosy que veremos en varios cortes: midi, largos, cortos... En esta ocasión no queríamos pasar por alto el último look que ha compartido Violeta Mangriñán en su cuenta de Instagram. Uno de sus looks más acertados ya que el vestido que ha elegido es uno de los últimos que se han hecho virales de Zara.





Se trata de un mini vestido en color blanco roto, con cuello solapa, abotonado en su parte delantera y el detalle que lo hace más especial, el maxi volante en el pecho. Sin duda es uno de los vestidos más originales de la temporada y que es perfecto para llevar ahora que se acerca el buen tiempo. Además, ¡su tejido es denim!

La silueta babydoll, que ha vuelto con más fuerza que nunca gracias a firmas como Miu Miu o Batsheva, es una de los que más hemos visto en las últimas apuestas del buque insignia de Inditex.

El largo favorito de los años 60 con silueta de trapecio da lugar a los minivestidos que paradójicamente son súper cómodos y además tienen una gran ventaja: esconden las curvas por lo que no estamos obligadas a marcar cintura.

Si estás pensando en hacerte con uno esta es una de las mejores opciones, está disponible en todas las tallas y su precio es ideal, cuesta menos de 30 euros.

Vestido Camisero de Zara en blanco (29,95 euros) pinit

Y no solo lo lleva la influencer Violeta Mangriñán sino que también lo hemos visto a otras instagramers como es el caso de Meriloves. Dos estilos muy distintos unidos por una misma tendencia en un vestido súper original que seguro ya estás deseando tener en tu armario de primavera, ¿o no?