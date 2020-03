11 mar 2020

Tras varias entradas y salidas de la Clínica Ruber Internacional, en Madrid, Álex Lequio se ha visto obligado a trasladarse a Barcelona, de manera temporal, para afrontar un nuevo tratamiento en su lucha contra el cáncer. Tres meses, en principio y tal y como recoge la revista 'Semana', en los que se someterá a un procedimiento similar al que ya vivió en Nueva York hace dos años, cuando se le diagnosticó la enfermedad.

Por supuesto, a su lado su madre, Ana Obregón. La actriz ha tenido que cancelar todos su planes (estaba preparándose para una nueva obra de teatro, 'Falso directo') para no dejarle solo ni un momento. Ya lo hizo cuando tuvieron que pasar medio año en Estados Unidos. Ahora, no iba a ser diferente. Desde el primer minuto ha sido consciente de que esta es una lucha larga y que no se piensa rendir.

El tratamiento al que será sometido viene directamente desde Estados Unidos, desde ese Memorial Sloan Kettering Cancer Center donde Álex fue tratado en los compases iniciales de una enfermedad que, como bien advirtió su padre hace un par de semanas, es tan dura como larga. Pero todos conocemos el carácter batallador y optimista del joven.

Alessandro Lequio era preguntado ayer por la salud de su hijo a la salida de Telecinco. Con rostro serio, el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' no decía ni media palabra. Una actitud muy diferente a la que ha mantenido en otras ocasiones. Y algo que ha preocupado a los seguidores de un Álex que esperan con impaciencia una señal, por mínima que sea, de que todo va bien.

La única del entorno a la que hemos escuchado, de manera muy escueta, ha sido a su tía Paloma Lago, que en un evento celebrado este lunes decía: "Él seguro que está fenomenal, con la misma energía que siempre y volcado en su trabajo y su recuperación". Por el momento, toca esperar. Y respetar la intimidad y la privacidad tanto del paciente como de sus padres.