11 mar 2020

La guerra aún no ha acabado. Y esta nueva batalla no tiene nada que ver con el lamentable estado en el que Belén Esteban se encontró, hace una semana, la casa de Toño Sanchís que, ahora, es de su propiedad. Porque recordemos que, al entrar para tomar posesión, se topó con una buena montaña de basura (excrementos incluidos).

La de Paracuellos del Jarama reclama ahora un millón de euros al que fuera su representante alegando falsedad documental y administración desleal. Además, ha presentado el papeleo pertinente para demostrar que Toño no ha saldado esa deuda que contrajo con ella como consecuencia de una gestión fraudulenta de su patrimonio en el tiempo que estuvo designado a ese efecto.

Tal y como informa este miércoles la revista 'Lecturas', la colaboradora de 'Sálvame' ya ha iniciado el procedimiento penal que, además de a Sanchís, implica a la mujer de este, Lorena Romero, a cuyo nombre estaba puesta la empresa desde la que perjudicaron a Belén.

Unas acciones legales que no deberían pillarnos de sorpresa, puesto que, nada más ejecutarse ese desahucio de Toño, en el plató de su programa, la Esteban sentenciaba de manera tajante: "Todavía queda mucho. Esto sigue y aún me queda un dinero que cobrar". Lo hacía después de advertirles que les había podido la avaricia y que el juego no había terminado. Porque no piensa perdonarles ni un céntimo de lo que es suyo.

En aquellas declaraciones, además de confesar que tras arreglarlo podrá el chalé a la venta, hablaba del calvario que ha supuesto para ella todo este proceso en el que va viendo la luz: "Lo he pasado muy mal. Si hay una familia que lo ha pasado mal es la mía, porque todo esto nos ha faltado. No ha sido nada fácil". Y añadía: "Yo tuve que vender mi piso, el que me compré con mi padre, que le gustaba mucho ese piso, para pagar a Hacienda una deuda de 700.000 euros que me dejó él".

Ahora, piensa cobrarse esos daños morales a base de demandas para recuperar, a su vez, el daño económico que le ha generado un hombre al que llegó a considerar su propio hermano y que la ha traicionado como jamás podría imaginar.