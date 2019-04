18 abr 2019

La revista 'Corazón' ha conseguido en exclusiva los testimonios más tajantes de Toño Sanchís sobre Belén Esteban. La princesa del pueblo la ha visto y le ha contestado en directo desde 'Sálvame'. Además le amenaza con un juicio por lo penal y le sentencia el final de su intervención con un típico: pa-ga-me de Belén Esteban.

Justo antes de ver la entrevista que le hicimos en 'Corazón' a Toño Sanchís, donde asegura que Belén quiere destruir a su familia, Belén hablaba por primera vez de la resolución de la subasta de la casa de Toño: "Yo quiero decir que yo no me he pronunciado. Yo todavía tengo que decir que es verdad que la casa sé que nos la han dado porque me lo han dicho mis abogados. Estamos contentos porque o el dinero o la casa me venía bien".

Y cuando por fin le dan en exclusiva la entrevista, se harta y suelta un discurso muy claro y tajante contra Toño: "Para mí sigue siendo un sinvergüenza más grande que una casa, porque el que se ha llevado lo que no es suyo se llama Toño Sanchís no Belén Esteban. Yo lo que quiero es lo mío. Te voy a decir una cosa: Lo he repetido por activa y por pasiva, cuando vengo aquí y he hablado con mis gestores, la que quería llegar a un acuerdo fui yo. ¿Que va a un psicólogo? A un psicólogo tendría que haber ido yo, que el que pensaba que era mi hermano se ha llevado más de un millón de euros".

Toño Sanchís ya puede irse preparando para enfrentarse a Belén Esteban por lo penal, porque como ella misma dice "tiene derecho". Así se lo ha hecho saber a Toño tras conocer su exclusiva para 'Corazón': "Mira Toño deja ya de dar pena. Yo no te quería quitar la casa, yo quería cobrar lo que es mío. Y tú como tendrás el dinero no sé donde no lo has querido hacer. Vete preparando lo de lo penal porque o penal va para adelante. No lo he podido presentar antes porque me paraban el juicio civil. Vale ya de contar mentiras. Déjame y págame. Te recuerdo que aparte de la casa me debes 225 mil. Y acuérdate de una fecha próxima porque han salido más contratos. Y sino, tus hijos heredarán esta deuda".

