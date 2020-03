13 mar 2020

Poco le ha durado la experiencia en 'Supervivientes 2020' a Alejandro Reyes. Anoche, e hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, se convertía en el segundo expulsado de esta edición del 'reality' y hacía las maletas para regresar a España sin que apenas nos haya dado tiempo a conocerle.

El joven perdía en el duelo por permanecer en Honduras contra Ana María Aldón, Yiya, Vicky Larraz y Antonio Pavón, pero decía regresar "con la cabeza muy alta". Tras 21 días en la isla, aseguraba que "Esto ha sido una maravilla, una experiencia increíble". Quizás la puerta de entrada a aumentar su fama y conseguir algo de trabajo, más allá de que se hable de sus problemas judiciales con su padre (al que, por cierto, antes de marcharse al concurso, interpuso una demanda).

Este programa le ha servido para sincerarse. Para darnos detalles de cómo ha vivido él el proceso con Navarro. "Tuvo 5 oportunidades para hacerse las pruebas y al final el juez le dijo que soy su hijo. Pero ya no lo necesito, no estuvo cuando se murió mi tío... Ya te haces mayor y lo asimilas y asumes, si no estuvo en los momentos que más te necesitaba...", ha explicado en estas semanas.

También le ha servido la experiencia para respaldar a su madre, de quien sostienen que nunca le ha dicho que pudiera o no ver a Pepe: "Me dijo vamos a quedar, tal... Y mi madre quedó con él. Mi madre nunca me ha dicho no puedes verlo".