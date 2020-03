13 mar 2020

Isabel Pantoja no deja de ser noticia. Cada movimiento que hace provoca un tsunami a su alrededor. Hace unos días, la cantante se presentaba en el Winzink Center de Madrid, después de tres años de ausencia desde su último espectáculo. A pesar de que el público no le falló y hubo un casi lleno, lo cierto es que el espectáculo de la tonadillera dejó mucho que desear. No solo porque el sonido y las luces fallaron, seguramente por no haber invertido en buenos equipos, sino porque la cantante apenas se cambio de vestuario y en más de una ocasión olvidó la letra de sus canciones, ofreciendo un show muy pobre para una artista de esa categoría. A pesar de que sus palmeros y su sobrina han tratado de justificar lo injustificable, las críticas no han sentado bien a la cantante, que hace unos días arremetía contra de la prensa, que le preguntaba a pie de calle.

También lo hacía contra su antigua compañía de discos, Universal Music, con quien reapareció después de su salida de prisión con un disco nuevo y con una gira, que en esa ocasión sí resulto un éxito. En una entrevista concedida días antes de su 'show' a 'ABC' Isabel declaraba: "Ahora todo lo que haga, es mío. No es de nadie. Ya se han llevado bastante de Isabel Pantoja. Ahora sé lo que vale hacer un disco, lo que vale lanzarlo... pero antes no, más engaños, no. Quiero estar sola, libre".

La respuesta de Universal

Pues bien, esta declaraciones han sentado como un jarro de agua fría y podrían pasar factura a la cantante, en el caso de que Universal Music, presidida por Narcís Rebollo, decidiera tomar acciones legales. "Estamos muy sorprendidos, dolidos e indignados con estas declaraciones de Isabel. Es muy grave que diga que se ha sentido engañada. Lo primero que tiene que saber es que una compañía de estas dimensiones siempre tiene a disposición, no solo de sus artistas, sino de sus ejecutivos y empleados en general, la posibilidad de solicitar, en el momento en que lo deseen, una auditoria, para saber exactamente el estado de sus gastos y cobros. Nosotros no hemos engañado ni ocultado nada a Isabel Pantoja, ni a nadie. Decir eso es una temeridad", declara a 'Hoy Corazón' uno de los responsable de la compañía.

Y es que, según ha podido saber este medio, la realidad es que fue Isabel Pantoja quien, a través de su hermano, buscó a Universal, para poder hacer un disco y una gira a su salida de la cárcel. "Cuando vino a nuestra compañía le hicimos un disco que funcionó bien e incluso llegó a ser disco de oro. Además, le planificamos un gira de varios conciertos en España, que fueron un éxito rotundo. La llevamos al Festival de Viña del Mar, en Chile, donde le otorgaron hasta tres gaviotas, algo que no había pasado antes", comenta un ejecutivo de Universal. Y es que hay que recordar que la discográfica había planificado para Isabel dos conciertos en Puerto Rico y Miami, que finalmente no pudieron llevarse a cabo por culpa de Isabel. Tal y como publicó este medio, la cantante no pudo obtener el visado de trabajo para actuar en los Estados Unidos por negarse a cumplir con uno de los requisitos del país: reconocer que había cometido un delito en España.

"Todo esto acarreó una serie de problemas tanto para la discográfica que había invertido tiempo y trabajo, como para los productores locales que tuvieron pérdidas. Le ofrecimos hacer una serie de conciertos en España en teatros más pequeños y sin los casi 80 músicos de la gira, y ella se negó. Solo quería hacer conciertos grandes, algo incompatible ya que solo se podían hacer en pocas ciudades y no era rentable. No somos una ONG", finaliza. Lo cierto es que después de todo esto, Universal decidió no renovar el contrato y dado que ninguna de las grandes discográficas, como Sony o Warner estaban interesados en ella, la tonadillera tuvo que optar por Altafonte, que no es una discográfica, sino una empresa encargada de gestionar los temas de los artistas en las plataformas digitales.

Por otra parte, 'Hoy Corazón' ha sabido que Isabel también había tenido problemas con la plataforma Netflix, con quien había llegado a un acuerdo para hacer una serie sobre su vida, y por lo que había podido recibir un adelanto. Al parecer las negociaciones estarían rotas y ahora estarían discutiendo las consecuencias.